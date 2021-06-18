Нур-Султан, , 14:31 — REGNUM Соглашение о военном сотрудничестве подписали советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб и министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, сообщили в совете национальной безопасности исламской республики.

В рамках соглашения стороны планируют провести совместные военные учения, активизировать сотрудничество в медицинской области и совместно организовать подготовку военных кадров. Кроме того, стороны договорились о взаимодействии разведывательных служб.

Напомним, 17 июня Хамдулла Мохиб прибыл в Нур-Султан. Он встретился с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители альянса ведут переговоры о подготовке сил безопасности Афганистана на территории других государств.

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