Сеул, , 18:44 — REGNUM Шестнадцать послов в Южной Корее учредили «Группу друзей Зеленого климатического фонда», The Korea Herald.

Согласно опубликованным данным, группа создана для обмена идеями по расширению масштабов действий по борьбе с изменением климата, обмена опытом, а также организации встреч послов Южной Кореи, представителей Зеленого климатического фонда и МИД Южной Кореи с целью усиления политической поддержки фонда.

В «группу друзей» вошли послы Канады, Коста-Рики, Дании, Египта, Франции, Габона, Германии, Гватемалы, Индии, Италии, Монголии, Нидерландов, Великобритании, Мексики, Новой Зеландии и Швеции.

Сопредседателями группы являются Франция, Габон и Мексика всвязи с тем, что представители данных стран являются членами правления Зеленого климатического фонда. Членство в группе является добровольным и открыто для всех представителей дипломатических миссий.