Таллин, , 14:30 — REGNUM Нарушивший режим самоизоляции парламентарий Эстонии Айвар Кокк получил наказание в виде штрафа 400 евро. Об этом сообщил ERR, отметив, что сам политик свою вину отрицает.

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Наказание представителю оппозиционной партии «Отечество» определил Департамент здоровья страны на основании Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними.

«Департамент оценил нарушение как серьезное, поскольку такое поведение является плохим примером для других и ставит под угрозу состояние здоровья народа в целом и конкретно всех тех, с кем он контактировал», — прокомментировал решение ведомства его пресс — секретарь Имре Каас.

Департамент здоровья вынес решение о штрафе еще 10 мая, но Кокк имел возможность обжаловать это решение до 9 июня. Однако он этого не сделал, и решение о штрафе вступило в силу.