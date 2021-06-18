Таллин, , 14:28 — REGNUM Правительство Эстонии утвердило план по восстановлению и укреплению экономики Эстонии в рамках программы по использованию средств перезапуска экономики Европейского союза объемом почти в миллиард евро. Об этом сообщила канцелярия правительства страны, отметив, что средства будут выделены Еврокомиссией, переговоры с которой продолжаются.

По словам премьер-министра Каи Каллас, при поддержке Европейского союза можно сделать крайне важные инвестиции в зеленую и цифровую Эстонию.

«Мы при поддержке ЕC сможем сделать инвестиции, которые послужат толчком для использования новых технологий, ускорения зеленой революции и обеспечения стабильности снабжения в секторе энергетики, а также инвестиции в более экологичный транспорт и лучшую доступность интернета по всей Эстонии», — заявила она.

Объем эстонского плана восстановления экономики — 982,5 миллиона евро. Какое точно финансирование получит Эстония из фонда ЕС RRF, выяснится в июне 2022 года, когда Европейская комиссия на основании свежих данных о ВВП утвердит окончательный объем помощи для каждой страны Европейского союза.

Примерно 80% программы восстановления экономики составляют инвестиции, всего частный и публичный сектор сделают на ее основании в течение шести лет в среднем 130 миллионов евро дополнительных инвестиций в год.

Важнейшие инвестиции связаны с зеленой и цифровой революцией, в которую планируется инвестировать более 600 миллионов евро, большую часть — в предпринимательство. Из программы через специальный фонд планируется поддержать в общем объеме 220 миллионов евро зеленую революцию на предприятиях, ввод в использование новаторских и ресурсосберегающих зеленых технологий, повышение эффективности использования ресурсов, обогащение биоресурсов, ввод в использование водородных технологий и выработку навыков, которые требуются для осуществления зеленой революции.

В рамках цифрового переворота Эстония планирует в объеме 73 миллионов евро поддержать инвестиции в автоматизацию производственных процессов, предложить возможности для развития цифровых навыков населения и при поддержке 24 миллионов евро создать новые возможности для подключения к быстрому интернету.

Кроме того, планируется поддержать увеличение энергоэффективности многоквартирных и небольших жилых домов, а также ускорить зеленую революцию в энергетической экономике. В транспортной сфере планируется финансировать инвестиции в более экологичное железнодорожное и трамвайное сообщение. Например, программа содержит финансирование единого терминала Юлемисте, который станет частью новой железнодорожной скоростной трассы Rail Baltic, и поддержку строительства трамвайной линии по маршруту Ванасадама в Таллинне в объеме 26 миллионов евро.