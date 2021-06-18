Берлин, , 14:27 — REGNUM Война нацистской Германии против СССР была варварством, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии открытия выставки в Берлине «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне».

«Как бы трудно это ни было для нас, мы должны помнить об этом. Память об этом аде, абсолютной вражде и бесчеловечности другого — эта память остается для нас, немцев, обязанностью и предостережением всему миру», — сказал Штайнмайер, добавив, что современные немцы недостаточно знают об ужасах войны.

Мероприятие проходит в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст. Выставка приурочена к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая состоялась 17 июня в Варшаве, поднял вопрос о потерях, понесенных Польшей во время Второй мировой войны.

Дуда также дал понять германскому лидеру, что Польша ожидает открытия памятника польским жертвам немецкой оккупации в Берлине к 2024 году. Над этим вопросом, по словам Дуды, Германия и Польша уже несколько лет ведут переговоры.