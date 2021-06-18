Берлин, 18 июня 2021, 14:27 — REGNUM Война нацистской Германии против СССР была варварством, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии открытия выставки в Берлине «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне».
Мероприятие проходит в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст. Выставка приурочена к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая состоялась 17 июня в Варшаве, поднял вопрос о потерях, понесенных Польшей во время Второй мировой войны.
Дуда также дал понять германскому лидеру, что Польша ожидает открытия памятника польским жертвам немецкой оккупации в Берлине к 2024 году. Над этим вопросом, по словам Дуды, Германия и Польша уже несколько лет ведут переговоры.