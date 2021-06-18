Кострома, 18 июня, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Костроме с 21 июня изменится путь следования автобусов под номерами 38 и 14. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Http://www.gradkostroma.ru Автобус

Маршруты скорректированы по просьбам горожан. Теперь автобус No 38 будет ездить по улицам Индустриальной — Фестивальной — Кинешемскому шоссе в прямом и обратном направлении и не будет проходить через лицей No 29.

Автобусы маршрута No 14 начнут следовать через улицу Индустриальную, не заезжая на отрезок пути между остановкой около второй поликлиники до Кинешемского шоссе.

Новая схема движения пробная. На протяжении трёх месяцев специалисты изучат пассажиропоток и в случае востребованности маршрутов схему утвердят на постоянной основе.

Как ранее писало ИА REGNUM, с осени 2021 года костромские автобусы начнут ходить по новым маршрутам. Сейчас чиновники собирают предложения от горожан и разрабатывают схему движения общественного транспорта. Показать общественности её собираются в середине июля 2021 года.