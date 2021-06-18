Киев, , 14:34 — REGNUM Президент США Джо Байден по результам переговоров с главой России Владимиром Путиным намекнул на то, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе «можно переосмысливать».

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Об этом прессе сегодня, 18 июня, заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам сотраника Зеленского, заявления Байдена в Женеве являются «позитивным сигналом для Украины».

«Прозвучал тезис, что надо усиливать дипломатию в направлении Минских соглашений. По моему мнению, это намек на то, что их можно переосмысливать», — заявил Корниенко.

Он отметил — США показали, что будет продолжаться поддержка Украины в направлении реализации Минских соглашений, «но в том формате и порядке, который выгоден именно интересам Киева».

Вместе с тем, украинские СМИ сегодня же цитирует заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая отметила, что Вашингтон начнёт «серьезные консультации» касательно того, как Киев видит минские соглашения и как планирует двигаться к их реализации. По итогам «серьезных консультаций» власть США посмотрит, есть ли потенциальные основания «быть вовлеченными» в данный процесс.

Напомним, что ранее сегодня МИД Украины поприветствовал «жёсткие послания» президента США Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина.