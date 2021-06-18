Луганск, , 14:25 — REGNUM Украинские силовики готовят провокации против мирного населения Донбасса. Об этом 18 июня сообщила на брифинге официальный представитель генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР) Инна Семенова.

По словам Семеновой, которые приводит «ЛуганскИнформЦентр», у следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генпрокуратуры ЛНР есть достоверная информация «о готовящихся преступлениях в отношении мирного населения Донбасса» со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Так, руководством 58-й бригады, которая располагается в населенном пункте Новогродовка, был отдан приказ привести в боевую готовность все имеющиеся в подразделении танки с целью обстрелов мест дислокации подразделений Народной милиции. В случае, если обстрелы будут производиться в направлении позиций Народной милиции, неизбежны потери среди гражданского населения, так как в той стороне находится населенный пункт», — сказала официальный представитель генпрокуратуры ЛНР.

При этом она уточнила, что представители силовых украинских ведомств «не скрывают подготовку к предстоящей провокации и цинично выставляют на официальной странице бригады в социальных сетях фото с танковых стрельб».

Также она рассказала, что из-за нескольких переносов ротации 14-й бригады ВСУ военнослужащие этого соединения «злоупотребляют спиртными напитками и наркотическими веществами, а также практикуют самовольное оставление воинской части».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).