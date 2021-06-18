Пхеньян, , 14:19 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 17 июня о том, что КНДР нужно быть готовой к конфронтации с США, сообщает The Hill.

По информации местных государственных СМИ, северокорейский лидер во время встречи правящей партии «подчеркнул необходимость подготовиться как к диалогу, так и к конфронтации, особенно полностью подготовиться к конфронтации» с США.

Ким Чен Ын также отметили, что Северная Корея должна «защищать достоинство нашего государства и его интересы для независимого развития и надежно гарантировать мирную окружающую среду и безопасность нашего государства».

Заявление северокорейского лидера были сделана после того, как руководство стран Большой семерки — США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония — ранее призвали Северную Корею отказать от своей ядерной и ракетной программы.