Киев, , 14:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта по созданию в каждой области страны «больниц нового формата».

Об этом он сказал сегодня, 18 июня, во время торжеств по случаю дня медицинского работника, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, проект стартует в текущем году с областных клинических и областных детских больниц, которые после реконструкции должны соответствовать уровню «ведущих европейских клиник».

«Больницы, одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Работа в современных учреждениях, по современным методикам, на современном оборудовании. Где ничто не мешает сосредоточиться на главном: лечить людей и спасать жизни… Врач должен бороться с болезнью, а не с проблемами быта», — отметил президент.

Зеленский не уточнил, во сколько обойдется этот проект для госбюджета и где найдут финансирование.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко доложил Зеленскому о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май. Сейчас власти страны заявляют, что в экстренном порядке ищут средства для погашения этой задолженности.