Москва, , 14:18 — REGNUM Украина может развалиться на несколько частей. Об этом 18 июля сообщил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, предсказать и даже спрогнозировать с большой долей вероятности будущее Украины в текущих условиях не может никто, поскольку на данный момент эта страна переживает «турбулентный период».

«Что произойдет с Украиной, никто не может сказать. Если Украина продолжит идти по этому пути, то она либо развалится, либо будет происходить выброс масс с территории этой страны», — сказал Затулин.

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