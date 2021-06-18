Москва, , 14:11 — REGNUM Возвращение послов России и США в Вашингтон и Москву соответственно является важным, но при этом символичным жестом. Об этом 18 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Возвращение послов — это, конечно, прежде всего жест символический. Важный, но символический», — сказал Лавров журналистам на пресс-конференции.

По его словам, возвращение послов несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей в столицах, всегда позволяет более активно вести разговор, с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США и посол США в России будут возвращены к месту своей службы. Об этом президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились в ходе переговоров 16 июня в Женеве.

Когда конкретно это произойдёт — «вопрос чисто технического характера», добавил Путин. Договорились также о том, что МИД РФ и Госдеп США начнут работу по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.