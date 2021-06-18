Киев, , 14:05 — REGNUM Индикативная цена за кубометр газа для Украины сейчас действительно составляет более 11 грн, заявил 18 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что на мировом, и соответственно, на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. Не исключено, что в дальнейшем цена на газ может снизиться.

При этом он отметил, что на сегодня у «Нафтогаза» более 1 млн частных потребителей, которые получают газ по цене годового продукта — 7,96 грн за кубометр, а месячным продуктом «Нафтогаза» ни один украинец не пользуется.

ИА REGNUM напоминает, что накануне газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» по плану «Месячный» установила новый тариф для населения в июне на уровне 11,94 грн за кубометр, что спровоцировало целый шквал критических заявлений. В частности, экс-премьер Юлия Тимошенко отметила, что подавляющее большинство украинцев не может платить и 6 грн за кубометр газа, а также назвала происходящее «практически геноцидом».