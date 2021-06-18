Варшава, , 13:54 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая состоялась 17 июня в Варшаве, поднял вопрос о потерях, понесенных Польшей во время Второй мировой войны. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

Спыхальский сообщил, что Штайнмайер ответил Дуде, что германской стороне известна позиция Польши по оценке военных потерь в ходе Второй мировой войны.

«Анджей Дуда подчеркнул факт отсутствия компенсаций потерь польской культуры в ходе Второй мировой войны со стороны Германии. Также он отметил, что сейчас подходящее время, чтобы германская сторона приняла этот факт во внимание и начала соответствующую работу», — сказал пресс-секретарь Анджея Дуды.

Кроме того, Анджей Дуда дал понять германскому лидеру, что Польша ожидает открытия памятника польским жертвам немецкой оккупации в Берлине к 2024 году. Над этим вопросом, по словам Дуды, Германия и Польша уже несколько лет ведут переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Варшаву. Визит посвящен 30-летию со дня подписания Польско-германского договора о сотрудничестве и добрососедстве.