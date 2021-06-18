Кишинёв, 18 июня 2021, 13:55 — REGNUM Встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом является хорошим сигналом для Молдавии. Об этом сообщил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон 18 июня на своей странице в соцсети Facebook.
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Лидер «социалистов» отметил, что в наладившемся диалоге между Москвой и Вашингтоном можно будет затронуть вопросы, касающиеся Молдавии.
«Это хороший посыл. Он и нам даёт определённую уверенность в завтрашнем дне, — сказал Додон в видеообращении. — Диалог на столь высоком уровне может способствовать решению важных проблем в нашем регионе».
Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня 2021 года в Женеве.
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