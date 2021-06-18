Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на внеочередном заседании приняли решение о назначении выборов нового состава областного парламента. Выборы Заксобрания Ленобласти седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 19 сентября 2021 года, когда все граждане страны будут выбирать также депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили 18 июня в пресс-службе регионального парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

По федеральному закону №67-ФЗ, «решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования».

«Вчера президент подписал указ о начале избирательной кампании Государственной Думы Российской Федерации. В соответствии с утвержденным порядком сейчас все региональные парламенты, у которых заканчивается срок полномочий, должны принять решение о начале избирательной кампании в своих регионах, — прокомментировал председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин. — Для этого мы сегодня собрались на внеочередное заседание с коллегами, проголосовали и приняли решение о назначении выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на 19 сентября 2021 года».

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Затем в течение месяца пройдет период выдвижения кандидатов в новый состав Заксобрания.

Напомним, в Ленинградской области выборы в парламент проходят по смешанной избирательной системе: 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам.