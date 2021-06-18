Дакар, , 13:46 — REGNUM Финансовую помощь для создания вакцины от COVID-19, для возможного использования ее в Африке, намерена выделить Сенегалу Германия. Об этом 18 июня сообщает агентство DPA со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герда Мюллера.

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Как уточнил Мюллер, деньги планируется выделить Дакарскому Институту Пастера (IPD) к апрелю 2022 года, и они должны стать «начальной искрой» для производства такой вакцины «для Африки в Африке».

При этом в настоящее время страны Африканского континента импортируют порядка 99% препаратов от COVID-19.

Отметим, Сенегал является последней страной в пятидневной поездке Мюллера по Западной Африке, которая посвящена борьбе с пандемией коронавируса и ее экономическим и социальным последствиям.