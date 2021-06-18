Москва, , 13:41 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 июня посетил московскую ГКБ №40 в Коммунарке, сообщает сайт правительства.

Глава правительства осмотрел новый детский инфекционной больницы. Уточняется, что также состоялась беседа с руководителями медицинских учреждений.

В правительстве рассказали, что в 2020 году в ГКБ лечились 45 тыс. пациентов, проведено 14 тыс. операций, в том числе 1,3 тыс. в рамках оказания высокотехнологичной помощи. В новом детском корпусе будет оказываться медицинская помощь несовершеннолетним пациентам в возрасте от одного месяца до 18 лет.