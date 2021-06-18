Ярославль, 18 июня, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Ярославская областная дума может принять обращение об обязательной вакцинации некоторых категорий жителей региона. Проект документа об этом опубликовал депутат Эльхан Мардалиев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarduma.ru Депутат Николай Александрычев прививается от коронавируса

Как следует из проекта документа, депутаты могут обратиться в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой «рассмотреть возможность проведения обязательных профилактических прививок декретированным контингентам Ярославской области». Декретированные контингенты — это должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

По данным Мардалиева, документ готовится по итогам заседания комитета областной думы по здравоохранению, которое состоялось 17 июня. На самом заседании комитета речь об обязательной вакцинации шла, но лишь в предположительной форме, без обсуждения конкретных шагов. Обсуждая вопрос вакцинации, комитет принял решение «внести в Ярославскую областную думу проект постановления по данному вопросу». По данным Мардалиева, в этом проекте и будет содержаться обращение об обязательной вакцинации. Оно может быть рассмотрено на внеочередном заседании 22 июня.

Председатель комитета по здравоохранению Ярославской областной думы Юрий Филимендиков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что проект постановления «ещё только готовится» и может быть внесён «за два часа до заседания». На вопрос, есть ли в нём пункт об обязательной вакцинации, Филимендиков ответил «без комментариев».

Пока что ясно, что вопрос об обязательной вакцинации в Ярославской области действительно обсуждается на уровне региональных властей. Если решение будет принято, исходить оно будет от областной думы, а не от губернатора, правительства или Роспотребнадзора.

Кстати, одновременно с этим областная дума разместила фотографии прививающихся депутатов. В частности, привился зампред облдумы Николай Александрычев, первый заговоривший о «добровольно-принудительных» прививках.

Отметим, что в соседней Костромской области не стали прибегать к подобным ухищрениям. Там о возможности принудительной вакцинации сразу заявил губернаторСергей Ситников.