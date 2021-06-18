Веллингтон, , 13:33 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прошла вакцинацию от COVID-19 с использованием препарата американо-немецкого консорциума Pfizer / BioNTech. Об этом 18 июня сообщает радиостанция Radio New Zealand.

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Отмечается, что глава правительства страны получила первую дозу вышеуказанного препарата от COVID-19 в центре вакцинации Окленда.

«Для меня это действительно большое событие — (возможность) принять участие в самой масштабной в истории страны кампании по вакцинации», — заявила она и уточнила, что после этой прививки у нее более хорошее состояние, нежели после прививки от гриппа.

Кроме этого, премьер-министр Новой Зеландии указала, что начавшаяся 20 февраля прививочная кампания в стране будет с конца июля каждый месяц расширяться и с октября ее смогут пройти все без исключения жители страны.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Новой Зеландии выявлено за все время пандемии 2715 носителей коронавируса.