Петрозаводск, 18 июня, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Паспорта коллективного иммунитета в Республике Карелия, введенные на текущей неделе региональными властями, возымели успех. За последние сутки в пункты вакцинации пришли 930 человек. Об этом 18 июня сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: рост заболеваемости и смертности — все новости»

По его словам, в последние недели случаев заражения коронавирусной инфекцией становится всё больше, а отношение людей к пандемии — всё более легкомысленным. За год через ковидные стационары прошли тысячи человек, через реанимацию — сотни, многие из них умерли.

«Для не верящих в эффективность вакцинации стоило бы провести экскурсию по реанимации. Думаю, что одна такая экскурсия заставила бы даже самых заядлых антипрививочников поверить в прививки. Но, к сожалению, сделать этого нельзя по соображениям этики и безопасности», — указал министр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии вводятся паспорта коллективного иммунитета

При этом Охлопков подчеркнул, что региональные власти разными способами стимулируют население к вакцинации. Например, по распоряжению главы республики Артура Парфенчикова 17 июня были введены паспорта коллективного иммунитета. И эта мера сразу же сработала.

«За последние сутки в пункты вакцинации пришли 930 человек. Это свидетельство заинтересованности работодателей в здоровье сотрудников, ежесуточный показатель вакцинации в последний месяц был гораздо меньше (в среднем 450), — отметил он. —Всего в Карелии провакцинировались 90 321 человек».