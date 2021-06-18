Кострома, 18 июня, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Костроме представили концепцию благоустройства главной волжской набережной. Проектировщик — компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербургапоказаласвое видение городского пространства общественникам, чиновникам городской администрации и СМИ.

Наталья Диева

По мнению специалистов, недостатками набережной на сегодняшний день являются:

Нехватка озеленения, освещенности

Отсутствие решений для маломобильных групп населения и общественных туалетов, выделенной зоны для велосипедов

Недостаток мест для прогулки и комфортного отдыха, зон для торговли и массовых мероприятий

Отсутствие организованных подходов к воде

Некачественное укрепление берега

Нет сценариев для зимнего времяпрепровождения

Главными принципами благоустройства по мнению подрядчика должны стать сохранение исторического облика набережной и создание новых точек притяжения для людей. Проектировщики предложили разделить набережную на три зоны: ландшафтно-историческую (территория от моста через реку Кострому до здания отеля на улице 1 Мая), классическую (от лодочной станции до Мельничного переулка) и современную (городской пляж до реки Черной).

По замыслу специалистов в ландшафтно-исторической зоне должны появиться несколько спусков к воде, смотровая площадка на Ипатьевский монастырь с биноклем, деревянный парк «Русская затея». Территория промышленного предприятия «Свеза» будет закрыта шумозащитными экранами и замаскирована при помощи вертикального озеленения. В классической зоне появится фестивальная и торговая зоны, фонтан, вторая беседка. В современной — площадки для отдыха и спорта, детей, современные раздевалки на пляже. Кроме того, в районе реки Черной планируется разбить плодовый сад.

Объединит линию набережнойвелопешеходныймаршрут. На набережной появятся зоны Wi-Fi, пять стационарных туалетов. При создании стационарных объектов будет использован белый цвет — визитная карточка города, часто применяющаяся при оформлении архитектурных объектов. Количество «зелени» на набережной должно вырасти в два раза. Эксперты предлагают использовать для украшения и зонирования территории красный клён, войлочную вишню, черёмуху, иву, повислую берёзу.

Отметим, что пока проектировщик представил лишь примерное видение благоустройства набережной. Подробный проект специалисты должны подготовить до 1 июня 2022 года. В ближайшее время визуализация территории станет доступна на сайте городской администрации, после чегов течении 14 днейчиновники будут собирать предложения и пожелания от горожан. В случае, если костромичи отзовутся о концепции отрицательно, проектировщик доработает концепцию и организует ещё одну встречу с горожанами. Если этого не произойдёт, специалисты сразу приступят к разработке проекта.