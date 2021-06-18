Киев, , 13:26 — REGNUM Россия «не имеет и не будет иметь права» вето на вступление Украины в Североатлантической альянс. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

В Киеве понимают, что Россия «всегда будет противостоять вступлению Украины в НАТО, мы также понимаем, что мы пройдем этот путь и станем членом Альянса».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом заявил, что тема вступления Украины в НАТО в ходе разговора «затрагивалась мазком».

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в препятствовании вступлению украинской стороны в НАТО. По его словам, якобы деятельность Москвы является причиной того, что Киев до сих пор не получил план действий по членству в Североатлантическом альянсе.

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