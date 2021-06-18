Вашингтон, 18 июня, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В сети появились шпионские фотографии нового внедорожника Jeep Grand Cherokee 4xe. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Jeep Grand Cherokee 4xe

На снимках запечатлён закамуфлированный тестовый образец модели. Стоит отметить, что у автомобиля между передним крылом со стороны водителя и дверью находится порт зарядки. Это говорит о том, что перед нами гибридная версия Cherokee.

Внешне вседорожник ничем не отличается от своей бензиновой версии. Машина укомплектована стильной тонкой головной оптикой и узкой радиаторной решёткой.

В компании уверяют, что 4xe имеет такие же характеристики, что и Grand Cherokee с двигателем V8, однако гибрид больше экономит топлива. В качестве основного двигателя у модели двухлитровый четырехцилиндровый двигатель с турбированным наддувом. Он сочетается с двумя электромоторами.

Премьера новинки запланирована до конца нынешнего года.

Ранее компания Jeep представила в Европе юбилейную серию модели Jeep Wrangler 4xe с гибридным мотором. Силовой агрегат включает в себя бензиновый турбированный двигатель рабочим объёмом два литра и два мотора-генератора. Суммарная производительность агрегата равна 380 «лошадей».

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