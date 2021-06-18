Москва, , 13:24 — REGNUM Флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва» вошёл в Средиземное море через турецкие проливы, об этом сообщает 18 июня ИА Красная Весна.

Турецкий наблюдатель за корабельным трафиком в проливе Босфор Ёрук Ишик написал в своем микроблоге в Twitter, что «Россия принесла в Средиземное море огневую мощь».

Крейсер «Москва» прошёл Босфор вместе с фрегатом ЧФ «Адмирал Григорович» и сторожевым кораблём «Адмирал Эссен». Как сообщало ИА REGNUM, «Москву» построили в 1979 году.

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