Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Группа членов палаты представителей США из числа республиканцев призвали 17 июня нынешнего президента страны Джо Байдена пройти когнитивный тест и сделать его результаты достоянием общественности, сообщает New York Post.

Возглавил это начинание бывший главный медик Белого дома Ронни Джаксон, по словам которого американские граждане должны иметь полное представление «о ментальном и интеллектуальном здоровье их президента».

"Американский народ должен полностью доверять своему президенту», — говорится в письме Байдену. — Люди заслуживают того, чтобы знать, что он или она может выполнять обязанности главы государства и главнокомандующего. Они заслуживают полной прозрачности в отношении умственных способностей своего высшего избранного лидера».

«После этого последнего неловкого выступления за границей я подумал, что пришло время выступить [с письмом]», — заявил Джексон в эфире Fox News. — Мы не можем больше сидеть на этом».

В письме, которое направлено главному медицинскому советнику Белого дома доктору Энтони Фаучи и действующему врачу Белого дома доктору Кевину О’Коннору, говорится, что «умственный упадок и забывчивость Байдена стали более очевидными за последние восемнадцать месяцев». Примеры «умственного упадка и забывчивости» Байдена, которые приводит Джексон, включают мартовский инцидент, когда президент, казалось, забыл имя министра обороны Ллойда Остина.

В письме также указывается в феврале этого года на сделанные Байденом в Техасе заявления, когда он посетил штат после смертельной зимней бури. По словам Джексона, Байден «неправильно определил время дня и титул сенатора Джона Корнина», а также имя конгрессмена Шелии Джексон Ли и девичью фамилию конгрессмена Лиззи Флетчер — Паннил, в целом забыв о цели своего визита.

Письмо подписано Джексоном и 13 другими республиканцами, включая представителей Боба Гиббса, Джеффа Дункана, Энди Харриса, Брайана Бабина, Джоди Хайса, Клаудия Тенни и другими.