Москва, , 13:13 — REGNUM Россия и Белоруссия будут согласовывать усилия, направленные на укрепление государственного суверенитета. Об этом 18 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Российский министр отметил, что Москва и Минск договорились совместными усилиями обеспечивать национальную безопасность двух стран в рамках подписанных международно-правовых договоренностей.

«С учетом такой откровенно агрессивной линии наших коллег мы договорились координировать усилия», — сказал Лавров. Он добавил, что Россия и Белоруссия обеспокоены поведением Евросоюза в отношении Минска и Москвы.

Глава МИД России отметил, что внешняя политика ЕС по принципу «отпор, сдерживание и взаимодействие» не может считаться здравой.

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