Москва, , 13:23 — REGNUM Развертывание военных объектов стран Североатлантического альянса (НАТО) около границ России — это повод для особого внимания, а также для того, чтобы предпринимать необходимые шаги по обеспечению безопасности. Об этом 18 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран — членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что информация о том, что Турция создаст в Азербайджане свои военные базы является слухами.