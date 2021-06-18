Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Поддержка Тель-Авива со стороны Соединённых Штатов в плане обеспечения безопасности остаётся неизменной. Об этом в телефонной беседе с новым министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщается на сайте Белого дома.

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«Госсекретарь обсудил приверженность США безопасности Израиля, важность двусторонних отношений между США и Израилем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Также в разговоре с главой израильского внешнеполитического ведомства Блинкен указал на необходимость улучшения израильско-палестинских отношений практическими способами.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможностях углубления усилий по нормализации, а также по вопросам региональной безопасности, включая Иран.

«Госсекретарь Блинкен и министр Лапид подчеркнули прочное партнёрство между Соединенными Штатами и Израилем и неизменную поддержку Америкой безопасности Израиля», — добавили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от выпускаемых с территории сектора Газа ракет. При этом он отметил, что администрация американского президента выступает за то, чтобы обе стороны придерживались договоренности о прекращении огня и за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.

Напомним, новое обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая, когда стороны обменялись ударами по территории друг друга. 20 мая Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 (по мск) 21 мая.

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