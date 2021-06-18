Москва, , 13:06 — REGNUM Россия тесно контактирует с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 18 июня журналистам.

Он отметил, что российские власти поддерживают контакт со всеми сторонами — «и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном».

В Москве полагают, добавил он, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье и никакими элементами не провоцировать рост напряжённости. Сторонам следует действовать в целях развития инфраструктуры и транспортного сообщения, а также исправления ситуации в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал вместе с Азербайджаном восстанавливать пострадавший от войны Нагорный Карабах.

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