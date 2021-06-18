Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Власти Соединенных Штатов не согласны с тем, что саммит между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом был выгоден только Москве. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не согласен с аргументами о том, что это не стоило того (для Вашингтона)», — сказал он в эфире CNN.

В ответ на мнения критиков о том, что Байден встретился с Путиным слишком рано, Салливан напомнил, что президент России — глава «одной из крупнейших ядерных держав мира».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салливан заявил, что во время российско-американского саммита, который состоялся в Женеве 16 июня, президент США Джо Байден напрямую бросил своему российскому коллеге Владимиру Путину вызов по целому ряду вопросов.

Кроме того, советник американского лидера добавил, что Вашингтон обрисовал Москве «ясные пределы» действий, которые США считают неприемлемыми в киберпространстве.

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