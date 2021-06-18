Кишинёв, , 13:06 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду готова приехать с визитом в Россию, но позже. Об этом она 17 июня сообщила в эфире телеканала ProTV.

«Я открыта для встреч, тем более, что есть много тем для обсуждения. Это касается наших граждан, которые работают в России, экспорта», — сказала Санду.

Она отметила, что этот вопрос, возможно, будет обсуждаться после того, как в Молдавии пройдут досрочные парламентские выборы, назначенные на 11 июля. Санду также добавила, что пока не посещала Россию, так как не было приглашения.

«Было несколько обсуждений и приглашений, но из-за пандемии все было отложено», — сказала молдавский президент.

Стоит отметить, что экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон находится с двухдневным визитом в Москве. Он прибыл для встречи с представителями молдавской диаспоры, а также для переговоров о поставке в Молдавию вакцины от COVID-19 — «Спутник V».

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