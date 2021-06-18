Москва, , 13:03 — REGNUM Россия была и продолжает быть для Белоруссии важнейшим партнером и отношения между двумя странами продолжают активно развиваться. Об этом 18 июня заявил глава белорусского МИД Владимир Макей на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Еще раз хотел подчеркнуть, что Российская Федерация была и остается важнейшим партнером Республики Беларусь. Несмотря на все объективные сложности, белорусско-российские отношения продолжают развиваться. Особенно ценно сохранение привычных форматов взаимодействия в непростое время пандемии», — сказал он.

Кроме этого, глава МИД Белоруссии отметил последние события вокруг двух стран говорят о том, что, по мнению Макея, существуют единые центры ведения информационной войны против них.

«Хочу особо отметить: последние события вокруг Белоруссии и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегий и инструментов ведения информационной войны против обеих стран. Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство в понимании нашей общности и единства», — указал он.

Также Макей выразил признательность за оказанное в последнее время российской стороной содействие в информационной сфере.

«Многие федеральные и региональные российские медиаплощадки вступились за Беларусь. Если упомянуть о крайнем событии с этим самолетом (авиакомпании Ryanair — ред.) — оперировали исключительно фактами и проявили высокий профессионализм и солидарность», — добавил глава белорусского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергейм Лавров заявил, что видение дальнейшего сотрудничества, в том числе в интеграционных вопросах, у Москвы и Минска общее.