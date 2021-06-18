Стокгольм, , 13:01 — REGNUM 17 июня в Швеции начался разворачиваться правительственный кризис, после того как в стране официально была запущена процедура вынесения вотума недоверия действующему правительству во главе со Стефаном Лёвеном. Само голосование состоится 21 июня. Своими впечатлениями о последних событий поделилась журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин, которая, как призналась сама, сбита с толку происходящим.

«Я пишу о шведской политике вот уже более 35 лет. Но попытка Нуши Дадгостар свергнуть правительство, без сомнения, самая причудливая, которую я когда-либо видела. Ничего не сходится. Когда дедлайн, установленный Левыми в своем ультиматуме Стефану Лёвену, истек в десять часов утра в четверг (17 июня в 11:00 по Москве — прим. ИА REGNUM), Нуши Дадгостар, конечно, не получила от него ответа. Это было ожидаемо. Но то, что последовало за этим, было одним из самых причудливых явлений, которые я испытала за все время, пока я работала политическим корреспондентом. Ничего из того, что заявляла Нуши Дадгостар, не сходится…», — написала Меллин.

«Во-первых, Дадгостар заявила, что Левые не хотят, чтобы лидер Умеренных Ульф Кристерссон стал премьер-министром. Кхм-кхм-кхм, в таком случае, какой смысл в том, чтобы Риксдаг отправлял в отставку Стефана Лёвена? В настоящее время кандидаты в премьер-министры только эти. Других нет, по крайней мере, если вы рассуждаете реалистично. Но несмотря на то, что Дадгостар и Левая партия хотят, чтобы Лёвен остался, они хотят отправить его в отставку. Просто поразительно», — отметила Меллин.

«Еще одна странность, которая, в принципе, и не должна вызывать удивления, заключается в том, что Левые во главе с Нуши Дадгостар возложили ответственность за вынесение вотума доверия Лёвену и будущее действующего правительства на Умеренных и Христианских демократов. Нуши Дадгостар объяснила в Риксдаге, что нет смысла проводить голосование, если Христианские демократы и Умеренные не согласятся отправить его в отставку. Но затем она полностью потеряла контроль за происходящим», — написала Меллин.

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