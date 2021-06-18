Москва, , 12:57 — REGNUM Москва не намерена выстраивать отношения с Вашингтоном по принципу «игры в одни ворота». Об этом 18 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

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Глава МИД прокомментировал некоторые оценки встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лавров перечислил требования односторонних уступок со стороны России.

В частности, американская сторона требует возврата послов, ответа России за хакерские атаки, а также освобождения граждан США, отбывающих наказание. Министр отметил, что подобные оценки дают и официальные лица, в том числе те, кто участвовал в переговорах в Женеве.

«Это не тот подход, о котором говорили президенты. Я очень хотел бы, чтобы услышали нас те, кто комментирует итоги саммита таким образом: не будет игры в одни ворота», — сказал Лавров.

Он напомнил, что Путин и Байден договорились решать вопросы на взаимоприемлемой основе. Министр отметил, что стороны достигнут результата, если эта логика возобладает среди бюрократов в Белом доме.

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