Вашингтон, 18 июня, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В сети появились снимки салона пикапа Rivian R1T, созданного американским стартапом Rivian. Изображение интерьера распространила пресс-служба компании.

Rivian Rivian R1T

Автопроизводитель укомплектовал пикап съёмным динамиком, информационно-развлекательной системой с дисплеем на 16 дюймов, а также сиденьями, обтянутыми экокожей. При отделке интерьера использовались панели из ясеня, потолок обшит стопроцентной переработанной микрофиброй, а на полу машины лежат быстросохнущие коврики Chilewich.

Также салон может похвастаться точкой доступа 4G WiFi, шестью разъёмами USB Type-, розеткой на 110 В и беспроводной зарядной станцией для смартфона.

В машине есть панорамная стеклянная крыша, которая блокирует более 99,9% ультрафиолетового излучения и ящик для вещей под задними сиденьями.

Мировые продажи Rivian R1T стартуют уже в июле 2021 года.

Ранее в сети появились снимки с интерьером нового пикапа X Cannon от китайской компании Great Wall. Салон модели выполнен на уровне премиальных машин.

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