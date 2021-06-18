Москва, , 12:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования других СМИ, потому что у него появились вопросы к теме освобождения прессы от ответственности. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства посчитал необходимым вернуть этот документ на доработку.

«У президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к частям, где идёт речь об освобождении от ответственности», — пояснил Песков.

По его словам, законопроект будет дорабатываться уже осенью.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования других СМИ. В «карточке» закона в электронной базе данных законопроектной работы Госдумы РФ указано, что документ был возвращён в Госдуму 15 июня. Совет Думы на следующий день направил закон в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Напомним, согласно действующему законодательству, редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».

Законом, принятым Госдумой и одобренным Совфедом 2 июня, устанавливается, что если главного редактора цитируемого СМИ не смогут установить и привлечь к ответственности, то ответственность будет нести цитирующая редакция.