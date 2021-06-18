Стокгольм, , 12:45 — REGNUM Угроза «Левых» свергнуть правительство Швеции во главе со Стефаном Лёвеном пользуется сильной поддержкой на местном уровне. Многие представители «Левых» на местах поддерживают решение лидера партии Нуши Дадгостар отправить кабинет министров в отставку 21 июня. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Мы надеемся, что правительство уйдет в отставку», — заявил в эфире SVT председатель отделения «Левых» в Уппсале Пер Маркус Рисман.

Утром 17 июня Нуши Дадгостар объявила, что «Левые» больше не поддерживают правительство. Четыре часа спустя правительственный кризис стал фактом, подчеркивают журналисты.

Редакция SVT Nyheter обратилась в 25 партийных дистриктов «Левых», чтобы узнать, что представители партии на местах думают о решении Дадгостар. На запрос журналистов ответили 13 представителей партийных дистриктов «Левых». Все они отметили, что лидер Дадгостар поступила правильно.

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