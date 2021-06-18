Ариф Асалыоглу, 18 июня 2021, 16:23 — REGNUM Бывший посол Турции в Вашингтоне Фарук Логоглу прокомментировал первую двустороннюю встречу президента и председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом в рамках саммита лидеров НАТО. Логоглу отметил: «Очевидно, что эта встреча не приведет к конкретным шагам в развитии турецко-американских отношений».
Участие Эрдогана в саммите лидеров НАТО и его встреча с Байденом стали одними из главных тем в социальных сетях Турции в последние дни.
Главный редактор Ahwal News и журналист Явуз Байдар следующим образом оценивает встречу Эрдогана с Байденом:
@yavuzbaydar4: Почему Байден провел с Эрдоганом двустороннюю встречу? «Президент США предпочел откровенный разговор со своим собеседником по некоторым вопросам, в этом нет никаких сомнений». Кроме того, по сообщениям итальянской прессы, Байден предупредил Эрдогана по вопросу Ливии.
@yavuzbaydar4: Первую конкретную оценку после встречи мы можем резюмировать следующим образом: он считает, что все в порядке. Я также получил комментарий от нашего бывшего министра иностранных дел Яшара Якыша относительно встречи Байдена с Эрдоганом: «По вопросу Отрядов народной самообороны (YPG) не было достигнуто никакого прогресса, другие вопросы были отложены на время».
Журналист, писатель Адем Явуз Арслан следующим образом комментирует слова Эрдогана «я обязательно спрошу об этом», сказанные им во время пресс-конференции в стамбульском аэропорту перед вылетом в Брюссель:
@ademyarslan: Относительно решения Вашингтона по вопросу геноцида армян Эрдоган отметил: «Такой подход нас очень огорчил. Считаю невозможным согласиться с тем, чтобы не выносить этот вопрос на повестку дня».
Сейчас же он заявляет: «Слава Богу, он ни разу не выдвигался на повестку».
@ademyarslan: «Слава Богу, он ни разу не выдвигался на повестку!» В смысле? Это разве не было твоей повесткой дня?
Эртугрул Мурат отвечает на это следующим образом:
@YAVUZKO73210295: Они сделали то, что сделали, и даже не могли возразить этому. А после этого он заявляет: «Слава Богу». В этом контексте слова «слава Богу» воспринимаются как что-то вроде «хорошо, что об этом не спросили в лицо».
Abdülferid комментирует это сообщение словами:
@minelmazlumin: Он хочет сказать, что легко отделались. Как известно, когда случается что-то хорошее, то благодарят Бога, а когда случается беда — прославляют Бога. Очевидно, с ним приключилась какая-то беда.
Журналист Фехим Ышык следующим образом комментирует этот саммит:
@Fehim_Isik: Разумеется, они в шоке. Не получили чего хотели. «Эрдоган стремится сохранить этот менталитет во власти до 2071 г. Основной пункт, способный пронести этот менталитет до 2071 г., — это война курдов с курдами. Однако курды уже не в том положении, как было сто лет назад, сегодня они сильнее. Мы должны оставить этот менталитет в прошлом».
Журналист и писатель Эмре Услу следующим образом комментирует итоги саммита НАТО:
@EmreUslu: НАТО заявило, что «защитит Турцию от ракетной угрозы со стороны Сирии». Это значит, что системы Patriot будут доставлены в Турцию, а С-400 отправятся в Азербайджан или в другое место. Эрдоган направился в Азербайджан, чтобы подготовить почву для этого. Ждем, что из этого получится.
Профессор истории Мехмет Эфе Чаман комментирует саммит НАТО двумя сообщениями:
@MehmetEfe_Caman: Несмотря на то, что близкие к правительству СМИ заявляют, что саммит НАТО прошел успешно, главный посыл саммита заключается в том, что внешней политике и политике безопасности Анкары под руководством России пришел конец. Эта ситуация представляет собой развитие событий, которые не ограничатся изменением одной лишь внешней политики.
@MehmetEfe_Caman: Во-вторых, турецким солдатам пришлось полностью взять на себя выполнение миссии НАТО в Афганистане и миссию США вместо частичного выполнения, так же как и их тестирование в корейской войне (в 70-х годах мы направляли военных в Корею). Думаю, что Эрдоган и турецкие политики снова исполнили «танец живота», как требуется по этому сценарию.