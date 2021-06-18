18 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Бывший посол Турции в Вашингтоне Фарук Логоглу прокомментировал первую двустороннюю встречу президента и председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом в рамках саммита лидеров НАТО.

Ариф Асалыоглу, , 16:23 — REGNUM Бывший посол Турции в Вашингтоне Фарук Логоглу прокомментировал первую двустороннюю встречу президента и председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом в рамках саммита лидеров НАТО. Логоглу отметил: «Очевидно, что эта встреча не приведет к конкретным шагам в развитии турецко-американских отношений».

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Логоглу в заявлении для газеты Cumhuriyet отметил следующее: «Я не вижу хоть какой-то возможности решения двусторонних и региональных проблем по таким вопросам, как С-400, F-35, Отряды народной самообороны (YPG). Невозможно говорить о новой странице или новой эпохе. Полагаю, что американское правительство оценило, что Турция приостановила свою тенденцию сближения с Россией и Китаем. В скором времени наступит период относительного затишья, при котором проблемы сохранятся. Сохранятся проблемы со всей реальностью».

Участие Эрдогана в саммите лидеров НАТО и его встреча с Байденом стали одними из главных тем в социальных сетях Турции в последние дни.

Главный редактор Ahwal News и журналист Явуз Байдар следующим образом оценивает встречу Эрдогана с Байденом:

@yavuzbaydar4: Почему Байден провел с Эрдоганом двустороннюю встречу? «Президент США предпочел откровенный разговор со своим собеседником по некоторым вопросам, в этом нет никаких сомнений». Кроме того, по сообщениям итальянской прессы, Байден предупредил Эрдогана по вопросу Ливии.

@yavuzbaydar4: Первую конкретную оценку после встречи мы можем резюмировать следующим образом: он считает, что все в порядке. Я также получил комментарий от нашего бывшего министра иностранных дел Яшара Якыша относительно встречи Байдена с Эрдоганом: «По вопросу Отрядов народной самообороны (YPG) не было достигнуто никакого прогресса, другие вопросы были отложены на время».

Реджеп Эрдоган, Джо Байден и Йенс Столтенберг. Саммит НАТО в Брусселе. 2021 Tccb.gov.tr

Журналист, писатель Адем Явуз Арслан следующим образом комментирует слова Эрдогана «я обязательно спрошу об этом», сказанные им во время пресс-конференции в стамбульском аэропорту перед вылетом в Брюссель:

@ademyarslan: Относительно решения Вашингтона по вопросу геноцида армян Эрдоган отметил: «Такой подход нас очень огорчил. Считаю невозможным согласиться с тем, чтобы не выносить этот вопрос на повестку дня».

Сейчас же он заявляет: «Слава Богу, он ни разу не выдвигался на повестку».

@ademyarslan: «Слава Богу, он ни разу не выдвигался на повестку!» В смысле? Это разве не было твоей повесткой дня?

Эртугрул Мурат отвечает на это следующим образом:

@YAVUZKO73210295: Они сделали то, что сделали, и даже не могли возразить этому. А после этого он заявляет: «Слава Богу». В этом контексте слова «слава Богу» воспринимаются как что-то вроде «хорошо, что об этом не спросили в лицо».

Abdülferid комментирует это сообщение словами:

@minelmazlumin: Он хочет сказать, что легко отделались. Как известно, когда случается что-то хорошее, то благодарят Бога, а когда случается беда — прославляют Бога. Очевидно, с ним приключилась какая-то беда.

Журналист Фехим Ышык следующим образом комментирует этот саммит:

@Fehim_Isik: Разумеется, они в шоке. Не получили чего хотели. «Эрдоган стремится сохранить этот менталитет во власти до 2071 г. Основной пункт, способный пронести этот менталитет до 2071 г., — это война курдов с курдами. Однако курды уже не в том положении, как было сто лет назад, сегодня они сильнее. Мы должны оставить этот менталитет в прошлом».

Журналист и писатель Эмре Услу следующим образом комментирует итоги саммита НАТО:

@EmreUslu: НАТО заявило, что «защитит Турцию от ракетной угрозы со стороны Сирии». Это значит, что системы Patriot будут доставлены в Турцию, а С-400 отправятся в Азербайджан или в другое место. Эрдоган направился в Азербайджан, чтобы подготовить почву для этого. Ждем, что из этого получится.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» Владислав Осипов © ИА REGNUM

Профессор истории Мехмет Эфе Чаман комментирует саммит НАТО двумя сообщениями:

@MehmetEfe_Caman: Несмотря на то, что близкие к правительству СМИ заявляют, что саммит НАТО прошел успешно, главный посыл саммита заключается в том, что внешней политике и политике безопасности Анкары под руководством России пришел конец. Эта ситуация представляет собой развитие событий, которые не ограничатся изменением одной лишь внешней политики.

@MehmetEfe_Caman: Во-вторых, турецким солдатам пришлось полностью взять на себя выполнение миссии НАТО в Афганистане и миссию США вместо частичного выполнения, так же как и их тестирование в корейской войне (в 70-х годах мы направляли военных в Корею). Думаю, что Эрдоган и турецкие политики снова исполнили «танец живота», как требуется по этому сценарию.