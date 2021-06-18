Стокгольм, , 12:42 — REGNUM Правительство Швеции сделает все возможное для зашиты интересов страны в свете складывающегося правительственного кризиса. Сейчас рассматриваются все варианты разрешения сложной политической ситуации. Об этом 18 июня в эфире телеканала SVT заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

Напомним, что 21 июня в Риксдаге состоится голосование по вынесению вотума недоверия действующему правительству Швеции во главе со Стефаном Лёвеном.

До голосования осталось три дня. У премьер-министра Лёвена, сейчас на столе три возможных варианта действия: уйти в отставку, позволить назначить нового главу кабинета министров или объявить о проведении досрочных выборов.

Есть и четвертый вариант — попытаться избежать отставки путем проведения переговоров. По словам Андерссон, правительство в настоящее время рассматривает все варианты.

«Конечно, сейчас мы рассматриваем все возможности в этой серьезной ситуации. Мы продолжим свою работу до понедельника. Если будет вынесен вотум недоверия, то и после этого мы также будем работать», — заявила министр.