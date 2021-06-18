Стокгольм, , 12:51 — REGNUM Представители правительства Швеции рассматривают возможные альтернативы, позволяющие избежать политического кризиса, и готовятся к проведению переговоров на этих выходных (19−20 июня). Об этом вечером 17 июня в эфире телеканал SVT заявил министр юстиции страны Морган Йоханссон.

Напомним, что 21 июня в Риксдаге состоится голосование по вынесению вотума недоверия действующему правительству Швеции во главе со Стефаном Лёвеном.

«В ближайшие дни у нас обязательно будет очень большое количество встреч. Но я не собираюсь говорить здесь, с кем, когда и как мы будем работать», — заявил Йоханссон.

Министр также подчеркнул, что сейчас правительство рассматривает возможные варианты переговоров для разрешения ситуации.

«Но отнюдь не очевидно, что это возможно. Вполне может быть, что в понедельник (21 июня — прим. ИА REGNUM) у нас будет серьезный политический кризис», — констатировал Йоханссон.

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