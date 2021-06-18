Пекин, , 12:43 — REGNUM Информацию о возможной встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена не подтверждают и не опровергают в китайском МИД. Об этом сообщил 18 июня официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

По его словам, внешнеполитическое ведомство обратило внимание на сообщения СМИ о возможной встрече лидеров США и КНР. Опровергать эти сведения дипломат не стал.

«Однако у меня нет какой-либо дополнительной информации, которую я мог бы вам предоставить», — сказал Чжао журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовности Байдена к переговорам с Си Цзиньпином заявил 17 июня помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он предположил, что такая встреча пройдёт осенью в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

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