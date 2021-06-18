Киев, , 12:26 — REGNUM На Украине несколько бывших и действующих работников одного из оборонных предприятий пытались продать секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения, сообщила 18 июня пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

В сообщении отмечается, что сведения с ограниченным доступом были оценены в $2 млн, покупателем выступали представители одной из азиатских стран. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи $250 тыс. за часть секретных оборонных сведений.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статье «государственная измена».

ИА REGNUM напоминает, что накануне СБУ заявила о разоблачении канала нелегальных поставок за границу оборудования для инженерного обеспечения воинских подразделений. Сотрудники спецслужбы задержали жителя Хмельницкого, которого подозревают в том, что он организовал схему отправки комплектующих к бронированным эвакуационным машинам БРЭМ-1 в несколько стран Центральной Европы и Северной Америки.