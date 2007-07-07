Самарская область, 19 июля, 1999, 16:02 — ИА Регнум. На прошлой неделе в Самаре разразился очередной энергетический кризис. "Межрегионгаз" сократил на 40% подачу газа "Самараэнерго", которое задолжало 18 млн. руб. (в объеме платежей, поступивших к "Межрегионгазу", энергетики оплатили "живыми" деньгами только 17%). "Самараэнерго" в свою очередь предприняло карательные меры в отношении собственных должников. Практически сразу в кризисную ситуацию вмешались областные власти, организовавшие два совместных совещания с энергетиками и их должниками. В ходе обсуждения возникших проблем энергетикам был дан "карт-бланш" на отключение злостных неплательщиков и проведение жесткой политики. В тех случаях, когда предприятия не будут выполнять свои обязательства перед энергетиками, "Самараэнерго" намерено задействовать механизм банкротства.