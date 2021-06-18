Париж, , 12:33 — REGNUM Санкции против России нужно оставить в силе и одновременно развивать диалог с Москвой. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил 18 июня в интервью телеканалу BFM.

По его словам, тема санкций присутствует во всех обсуждениях, которые Париж ведёт с Москвой. Ле Дриан не считает, что ограничения неэффективны.

«Франция придерживается позиции, что необходимо продолжать оказывать давление и сохранить санкции», — отметил Ле Дриан.

Вместе с тем он полагает, что с Россия — европейская страна, диалог с этим «трудным, неудобным и подчас невыносимым соседом» нужно поддерживать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавровзаявил, что российские регионы продолжают сотрудничать с государствами Евросоюза и Норвегией, несмотря на санкционную политику Брюсселя в отношении Москвы.

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