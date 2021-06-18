Ярославль, 18 июня, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ярославской области количество госпитализированных в ковид-клиники увеличилось за неделю в полтора раза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

Yarregion.ru Больница

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: рост заболеваемости и смертности — все новости»

На 17 июня 2021 года количество госпитализированных с COVID-19 граждан составило 1024 человека. 11 июня госпитализированных было гораздо меньше — всего 671 человек.

Таким образом по количеству пациентов ковид-клиник регион вышел на уровень февраля 2021 года (20 февраля — 1010 госпитализированных). Ежедневно в регионе фиксируется несколько смертей от COVID-19. Всего по официальным данным за время пандемии умер 661 человек, 11 июня этот показатель составлял 640 человек.

Власти продолжают мобилизацию системы здравоохранения в связи с третьей волной коронавируса. В настоящее время развёрнуто 1370 коек.