Москва, , 12:29 — REGNUM Информация о том, что Турция создаст в Азербайджане свои военные базы является слухами. Об этом 18 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

«Мы не обсуждали этот вопрос, и слухи мы не комментируем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может создать в Азербайджане военную базу.