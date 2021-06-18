Мирослава Романенко, 18 июня 2021, 13:08 — REGNUM Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о наличии дискриминации на латвийском рынке труда в отношении работников, не владеющих русским языком. С соответствующим заявлением глава государства 17 июня выступил в парламенте, сообщает ТАСС.

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Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Этому советскому наследию необходимо положить конец, иначе вернувшиеся из-за границы наши соотечественники и молодые люди, не выучившие русский язык, будут вытеснены с рынка труда», — заявил политик.

По словам лидера Латвии, государство обязано гарантировать существование и развитие латышского языка и культуры. Вместе с тем знание русского языка в Латвии, по его утверждению, может требоваться только в случае, если служебные обязанности работника связаны с «соответствующими зарубежными странами». По словам главы республики, латвийские власти должны содействовать изучению в школах английского языка, который является «языком глобального общения».

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Речь президента Эгилса Левитса на заключительном заседании весенней сессии парламента Латвии
Речь президента Эгилса Левитса на заключительном заседании весенней сессии парламента Латвии
President.lv

Заявление президента Латвии оценили в сообществе украинского издания «Страна.ua» в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что ни к чему хорошему попытка искоренения русского языка на Украине не приведет. Люди будут уезжать из страны, и украинский язык будет у них вызывать отторжение. Кроме того, люди отметили, что русскоязычный контент пользуется большей популярностью. Украинский вне конкуренции. Кроме того, сравнивая ситуацию в Латвии, которую столь стремительно по части русофобии пытается перегнать Украина, некоторые отметили, что подобная политика может привести к вымиранию народов (и латышского, и украинского). Русский язык многие охарактеризовали не только, как язык международного общения, но и как двигатель экономики.

«К вопросу о том, даст ли какой-то эффект украинизация в плане усиления позиций украинского языка. Есть пример Латвии, где искоренение русского языка и насаждение латвийского идёт уже очень давно. И каков результат? Президент страны с трибуны сейма сетует, что не знающих русского языка латышей дискриминируют при приеме на работу», — провели параллель между Украиной и Латвией журналисты издания.

«Всё у них (украинской власти. — М. Р.) получается. Мало того, что они насадили западенские порядки по всей Украине, так они настроили русскоязычных против России. Так что манкурты сейчас больше топят за мову, чем западенцы. Понимать надо…» — пишет Женя И.

«Дальше больше — этот «парад русофобии» уже вкатывается в материальные убытки для Украины, но не для её чиновников. А впереди и моральная составляющая, время — это тот враг, который мстит даже после своей гибели…» — добавил Рубаха Парень.

«Так и есть. В Риге без русского ни официантом, ни барменом, ни продавцом… Это межнациональный язык, на нем [говорят] и белорусы, и украинцы, и казахи, и т. д. и т. п.» — отметил Андрей В.

«В двуязычной стране подавлять один из языков — это нарушение прав человека и абсурд», — добавил Евгений В.

«За что боролись, то и получили, и это ждёт Украину — русофобия очень дорого стоит» — отреагировал Myrlokotan 322.

«Даже маркетологи рекомендуют интернет-магазинам не переводить их на украинский язык. Потому что упадут продажи. Даже после того, как вступят в действие штрафы, будет выгоднее платить штраф, чем сделать магазин на украинском», — пишет kj.

«Ненавижу мову с 2014 года. До этого внимания не обращал. Славянск», — добавил читатель Донбасс.

«Украина вступает в «элитный клуб вымиратов». Латвия, Литва и Эстония уже там», — написал Роман Ш.

«Грузия тому пример: молодежь практически не знает русского. В кафе, аптеках, магазинах. Все время приходилось общаться через переводчика. Хорошо, что там (в Тбилиси) живут родные, они и переводили. Повторно ехать туда нет желания», — отметила Марина Т.

«Украинизация загнала украинский язык на дно», — пишет Игорь У.

«Латыши всё правильно делают!!! Да и нашим потомкам легче станет, будет возможность в разных музеях почитать про малые вымершие народы, в том числе про прибалтов», — с сарказмом добавила Danila D.

«Прибалтам пора уже задуматься о выживании наций, а не о языках. Вот их главный результат русофобской политики», — отметил Татарин 1980.

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«Каждый день в мире исчезают десятки языков и диалектов. Под языком должен быть экономический базис, чтобы он «жил» и «развивался». На каком языке выходит экономическая литература, на том будет развиваться и наука, и только после науки идет развитие культуры. А не наоборот — сперва вышиванка, а потом ракета», — написал читатель под псевдонимом Проще говоря.

Рижане с плакатами о просьбе присоединения к СССР. Июнь 1940 года
Рижане с плакатами о просьбе присоединения к СССР. Июнь 1940 года

«Что у людей за местечковое мышление? Куда вы денетесь без знания международного языка, русского. Даже астронавты из других стран, в частности, американцы, учат русский. Кому нахрен нужны ваши мовы, латышские, эстонские и другие вымирающие языки? Кроме самих хуторов, выйди за пределы их — вот тебе и весь мир», — добавил Рамиль Ш.

«Учите украинский язык, учите русский. Кто против? Но если мы говорим о бизнесе, — надо знать русский. Если мы говорим о медиапространстве — надо знать русский. Кому нужны фильмы, песни (эстрада), сериалы и блоги на украинском? Сколько там просмотров будет? Сравните просмотры украинских блогеров на русском и украинском. Вывод очевиден. Тут нет смысла разводить с*ачь. Просто логика и факты. Всем мир!» — пишет Kirill.

«А что туристы забыли в стране, которая дискриминирует русский язык? Зачем они деньги туда везут?!» — спросил читатель король О король.

«Следующие поколения украинцев, не знающих русский, когда поедут на заработки в Россию, займут самые низкооплачиваемые рабочие места. Примерно те же, за которые сейчас борются таджики. И вместе будут на ломанном русском говорить «Насяльника»…» — добавил один из читателей.

«Выскажу своё мнение. Чем больше насильственной украинизации, тем лучше. Нормальные (образованные) люди иммигрируют. Частично в Россию. Но родной язык останется», — отреагировал Михал Иваныч.

Специалисты-конструкторы Рижского автозавода, принимавшие участие в создании микроавтобусов. 1979
Специалисты-конструкторы Рижского автозавода, принимавшие участие в создании микроавтобусов. 1979

«Русский язык на постсоветском пространстве играет объединяющую роль. Это как английский объединяет практически весь мир. Надо просто не забывать, что мы часть не оккупированной страны, а часть второго полюса мира, чем и являлся Советский Союз. Многие просто это забыли. Пока другие объединяются, мы разъединяемся. Так нами просто легче управлять, пока мы поодиночке!» — добавил VlaDiSlaV R.

«Я в 1998-м году, покидая Ташкент, часто слышал, что нужно учить узбекский язык, думал, ну всё, русские уедут и по-русски уже никто не будет говорить. Ошибался. Смотрю про Ташкент и общаюсь с родственниками и друзьями, оказывается русских школ очень много, они полные, родители предпочитают отдать ребёнка учиться в русскую школу. В городе почти все жители свободно говорят по-русски, хотя русскоязычных жителей осталось немного, вся реклама, названия магазинов на двух языках, но на русском больше. Оказывается есть сферы, где искусственно нельзя что-то навязать, бессмысленно, жизнь сама диктует правила», — подытожил на примере Ташкента Фаркат Ф.

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