Москва, 18 июня 2021, 12:45 — REGNUM Россия и Белоруссия развивают двусторонние отношения в условиях постоянно оказываемого на обе страны внешнего давления. Об этом 18 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Лавров подчеркнул, что и Москва, и Минск «испытывают на себе методы гибридной войны: от односторонних санкций до грязных информационных кампаний».
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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко уверен, что западные страны пытаются подорвать независимость Белоруссии, разрушить её экономику и конце концов — развалить Союзное государство.
Он считает, что в настоящее время под видом «защиты свободы и демократии» запущен процесс удушения Белоруссии в экономической сфере, посредством наращивания санкций против республики и выдавливания белорусских предприятий с мировых рынков.