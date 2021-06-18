Москва, , 12:45 — REGNUM Россия и Белоруссия развивают двусторонние отношения в условиях постоянно оказываемого на обе страны внешнего давления. Об этом 18 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы констатировали, что развиваем своё взаимодействие в очень непростых условиях: на обе наши страны оказывается серьёзное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних инструментов сдерживания, так называемых», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что и Москва, и Минск «испытывают на себе методы гибридной войны: от односторонних санкций до грязных информационных кампаний».

«И вы знаете, как это всё происходит, факты я приводить не буду, всем это хорошо известно», — подчеркнул глава российского МИД.

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«С учётом такой откровенно агрессивной линии наших западных коллег, мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета РФ и Республики Белоруссия и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договорённостей», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко уверен, что западные страны пытаются подорвать независимость Белоруссии, разрушить её экономику и конце концов — развалить Союзное государство.

Он считает, что в настоящее время под видом «защиты свободы и демократии» запущен процесс удушения Белоруссии в экономической сфере, посредством наращивания санкций против республики и выдавливания белорусских предприятий с мировых рынков.