Вашингтон, 18 июня, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В сети появилась первая фотография нового Chevrolet Camaro 2022 модельного года, окрашенного в последний цвет линейки — ярко-оранжевый оттенок. Фотографии с машиной размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Chevrolet Camaro

Цвет для модели предоставил дизайнер GM Атом Барри. Отмечается, что это один из двух новых цветов, которые появятся в линейке Camaro в 2022 году.

Новый ярко-оранжевый цвет войдёт в пакет уровня 2. Такая версия модели будет иметь весь тот контент, который стал эксклюзивным для пакета Wild Cherry в 2021 году.

Набор Wild Cherry будет доступен в комплектациях LT и LZ. В него войдут лёгкие кованые алюминиевые диски, чёрные решетки на передних крыльях, а также эмблема Camaro на крыльях и ковриках.

Напомним, первые экземпляры модели Chevrolet Tahoe нового поколения у российских покупателей появятся 1 июля нынешнего года. В качестве силового агрегата у машины установлен «движок» V8 объёмом 5,3 литра производительностью 343 л. с.

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